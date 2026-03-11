Почти 10 новых автобусов вышли на маршруты в северных округах Подмосковья

В северных муниципалитетах Подмосковья появились девять новых автобусов модели Volgabus429804. Их передали в автопарк № 9, базирующийся в Долгопрудном. Машины приступили к перевозке жителей на маршрутах «Мострансавто» в Талдоме, Дубне и Дмитрове.

«Автобусы класса Евро‑5 снижают нагрузку на окружающую среду, а их технические характеристики гарантируют надежность и комфорт на долгие годы. Комплексы видеонаблюдения, системы пожаротушения, навигация ГЛОНАСС — все это работает на безопасность пассажиров. А низкий пол и аппарель делают транспорт доступным для каждого», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Талдоме три автобуса задействовали на маршрутах № 2 (связывает автостанцию с микрорайоном Юбилейный), № 25 (следует до поселка Северный, где расположен завод «Промсвязь») и № 3 (курсирует от станции Вербилки до улицы Жуковского).

В Дубну передали четыре машины: по одной вышли на линии № 5 (от вокзала «Большая Волга» до улицы Мичурина) и № 6 (соединяет улицу Березняка с торговым центром и кладбищем), а еще два автобуса усилили маршрут № 11 (также следующий от улицы Березняка).

Для Дмитрова выделили два автобуса, которые обслуживают направления № 42 (до села Ильинское) и № 49 (до населенного пункта Высоково).

При изготовлении кузова использовали материалы, устойчивые к коррозии. Большое преимущество – высокий уровень шумоизоляции.