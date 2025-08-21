Почти 10 коммунальных объектов модернизируют в Лыткарине к 2027 году

В Лыткарине прошла открытая встреча под руководством председателя Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олега Гаджиева. Участники посетили новые городские очистные сооружения, которые планируют ввести в эксплуатацию уже в октябре, а также обсудили модернизацию других объектов.

Во время встречи представители Министерства ЖКХ Подмосковья рассказали о ходе модернизации коммунальной инфраструктуры. В программу развития области включены два крупных проекта в Лыткарине на сумму 8,4 миллиарда рублей, которые затронут более 66 тысяч жителей. Кроме того, по инвестиционной программе до 2027 года планируют реализовать еще восемь мероприятий.

Отдельно обсудили подготовку объектов к осенне-зимнему периоду. На данный момент полностью завершили замену задвижек и установку частотных преобразователей. До 15 сентября предстоит промыть еще три резервуара чистой воды.