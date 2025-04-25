Почти 10 километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года

Дорожные службы Московской области завершили ремонт 16 участков автодорог общей протяженностью свыше 9 километров в рамках нового ремонтного сезона. Один из объектов обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Ремонт проводят на улицах в черте городов и малых населенных пунктов, а также на подъездах к ним.

«Дорожные специалисты продолжают ремонтные работы на 160 участках дорог, и уже уложили более 32 километров нового покрытия. <…> А полностью завершили устройство нового покрытия на 15 муниципальных и одной региональной дороге в восьми округах», — пояснил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Среди значимых объектов — завершенный ремонт 500 метров покрытия на улице Верхне-Зарецкой в Рузе. В Лобне дорожники заканчивают работы на километровом участке Букинского шоссе — важной транспортной артерии, ведущей к аэропорту Шереметьево.

В Луховицах подходит к концу ремонт 1,7 километра дороги между улицами Куйбышева и Октябрьской, которая обеспечивает подъезд к нескольким микрорайонам и селу Подлесная Слобода.

Наибольшее количество отремонтированных дорог — в Богородском округе, где обновили покрытие сразу на пяти улицах.

Также проезжую часть починили на улице Сидоренко в Озерах, улице Строителей в Люберцах и улице Дзержинского в Реутове рядом со станцией МЦД-4.

Всего в 2025 году в Подмосковье планируют отремонтировать свыше 1,5 тысячи километров дорог регионального и местного значения.