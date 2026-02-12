Почти 10 бригад рабочих вышли на уборку снега в Богородском округе
В Богородском округе утром в четверг, 12 февраля, устраняют последствия снегопада. Дворникам помогает специализированная техника.
Сегодня на линию вышли шесть самосвалов, а также тракторы, комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики, автогрейдер и снегоочиститель. Машины позволяют быстрее освободить пространства от снега.
Дворники трудятся на улицах с 8:00. В уборке снега задействовали восемь бригад.
Их приоритетная задача — очистить остановки и общественно значимые места, чтобы жители Ногинска могли комфортно и в срок добираться до учебных заведений, работы, а также больниц, поликлиник, аптек и магазинов.