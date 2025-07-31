Почти 10 библиотек капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Подмосковье обладает самой крупной в стране сетью библиотек, в регионе расположены свыше 900 учреждений. В 2025 году капитально обновят девять из них.

Скоро в Электростали после ремонта распахнет двери для посетителей Центральная городская библиотека имени К. Г. Паустовского — старейшая в городе. Ремонт завершится августе, когда учреждение отметит 85-летний юбилей.

В библиотеке хранится 87 тысяч изданий. Ее ремонт проходит под контролем местных жителей и представителей «Единой России». Недавно объект посетил победитель предварительного голосования партии Геннадий Ковриков.

«К настоящему времени в читальном зале идет заливка и выравнивание нового пола. В смежном помещении проводят косметический ремонт и оштукатуривание стен, оставшиеся помещения также будут обновлены», — отметил он.

В здании также ведутся электромонтажные работы.

«Основная задача — модернизация помещения с сохранением его исторического вида. В библиотеке будет кафе и место для отдыха, где жители нашего города смогут хорошо провести время», — рассказала директор библиотечной системы Электростали Елена Грудинина.

Еще восемь учреждений модернизируют до декабря. За последние четыре года в рамках Народной программы «Единой России» в Московской области обновили 24 библиотеки, в том числе в Лыткарине, Чехове, Щелкове и Дмитрове.

Для каждой из них создают индивидуальный дизайн-проект, учитывающий местные культурные особенности. В обновленных пространствах можно не только брать книги, но и посещать кружки.

Отметим, что 2025 год стал для Электростали временем масштабных реконструкций. Так, в рамках проекта «Культура малой Родины» ремонтируют детскую музыкальную школу на улице Николаева и создают Школу креативных индустрий на базе Художественной школы имени Н. Лаврентьевой.

Напомним, что в Московской области более 160 школ искусств, 14 из которых планируют отремонтировать до 2026 года

«В 2025-м также закупим новые музыкальные инструменты для 58 учреждений», — сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев.