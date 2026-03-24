Почти 1 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить свое здоровье в ходе диспансеризации. Сделать это можно в своей поликлинике. С начала года врачи осмотрели почти миллион человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, регулярная диагностика позволяет оперативно выявить риски развития заболеваний.

«Только с начала года диспансеризацию в Подмосковье прошли почти миллион человек. В результате у них было обнаружено свыше 18 тысяч заболеваний, о которых пациенты прежде не знали. Кроме того, благодаря обследованию врачи выявили 339 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Результаты диспансеризации можно узнать на телемедицинской консультации.

Если за последний год пациент прошел исследования, входящие в первый этап диспансеризации, ему также направят заключение с результатами в личный кабинет на портале «Здоровье».

Записаться на обследование можно по ссылке, а также по телефону 122, через инфомат или чат-бот.