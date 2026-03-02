Почтальонов из деревень и сел Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Почтальоны подмосковных населенных пунктов, где проживают до 50 тысяч человек, могут принять участие во всероссийском конкурсе «Земский почтальон». Претендовать на звание лучших могут сотрудники с опытом работы не менее одного года.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый включает подачу онлайн-заявок на сайте. Прием документов продлится до 2 апреля.

Второй этап пройдет с 3 по 24 апреля — региональные экспертные комиссии оценят заявки и определят финалистов.

Очный финал проведут в Москве 26 мая. С 4 по 25 мая 2026 года в социальной сети «ВКонтакте» организуют общественное голосование в категории «Народный почтальон». В нем будут участвовать отобранные региональными комиссиями заявки.

«Почтальоны изо дня в день несут свою непростую службу во всех уголках нашей необъятной страны. Они продолжают работу в любых обстоятельствах и в любую погоду. В прошлом году первый всероссийский конкурс „Земский почтальон“ показал колоссальную вовлеченность граждан: люди со всей страны голосовали, чтобы поддержать своих почтальонов, отметить и поблагодарить», — пояснил генеральный директор Почты России Михаил Волков.