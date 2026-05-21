Почтальон из Воскресенска победила на областном этапе всероссийского конкурса

В Московской области наградили победителей регионального состязания «Земский почтальон — 2026». Всего отметили 11 сотрудников «Почты России», в их числе — Надежда Капустина из Воскресенска.

Конкурс организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» при поддержке «Почты России», Министерства сельского хозяйства и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также Профсоюза работников связи.

В этом году в регионе подали более 200 заявок. Отборочный этап стартовал 2 марта, участвовать могли специалисты с опытом работы не менее года.

С 4 по 25 мая в социальной сети «ВКонтакте» проходит народное голосование в специальной номинации «Народный почтальон» среди заявок, которые отобрали региональные комиссии. Финал конкурса состоится 26 мая в Москве в очном формате. Победителей определят федеральное экспертное жюри и итоги онлайн-голосования.