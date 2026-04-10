«Почта России» выпустит марки с героями популярных мультсериалов

«Почта России» выпустила марки с изображениями персонажей современных мультфильмов: «Простоквашино», «Умка» и «Чемпионы». На новых марках можно увидеть таких героев, как медвежонок Умка, Дядя Федор, почтальон Печкин, а также хоккеисты из команд «Синие вымпелы» и «Красные метеоры». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Каждая марка имеет номинал 48 рублей. Тираж составил 488 тысяч экземпляров. «Почта России» также выпустила специальные конверты первого дня и изготовила штемпели для специального гашения в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Петрозаводске и Калининграде.

Новые марки продолжают традиции любимых классических историй киностудии «Союзмультфильм». Мультсериал «Простоквашино» выходит с 2018 года и рассказывает о приключениях Дяди Федора, его сестры и друзей — кота Матроскина и пса Шарика. В «Умке» (2022–2025 годы) повзрослевший мальчик Тайкэ рассказывает легенды Арктики, а Умка с друзьями исследуют Север. Мультсериал «Чемпионы» (2024–2025 годы) вдохновлен классическим мультфильмом «Шайбу! Шайбу!» и повествует о противостоянии двух хоккейных команд.