Почта России выпустила марки с жостовской росписью

Почта России выпустила марку к 200-летию жостовского народного промысла. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области. На марке изобразили поднос, самовар и подстаканник.

Тираж марки номиналом 22 рубля составил 180 тысяч экземпляров. Дополнительно к выпуску издали конверты и изготовили штемпели специального гашения для Москвы, поселка Жостово и Санкт-Петербурга.

Напомним, жостовская роспись кованых металлических подносов — русский народный промысел, зародившийся в 1825 году в подмосковной деревне. Основная композиция состоит из цветочного букета с чередованием крупных садовых и мелких полевых цветов.