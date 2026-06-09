Почта России ввела услугу страхования доставки посылок

Почта России запустила новую услугу «Защита посылок» для писем и отправлений 1-го класса и «Стандарт». Эта мера позволит клиентам компании компенсировать расходы в случае задержки доставки или возврата посылки. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Сервисная услуга страхования сроков доставки предусматривает компенсацию до 2 000 рублей в случае задержки контрольного срока пересылки более чем на три дня или при возврате посылки отправителю. В эту сумму входит стоимость пересылки и расходы на обратную доставку. Клиенты могут подключить услугу при оформлении отправления в почтовом отделении.

Директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев отметил: «Почта России несет перед отправителями ответственность за соблюдение контрольных сроков доставки — в том числе и финансовую. Если отправление задерживается, мы выплачиваем компенсацию, чтобы наши клиенты могли избежать финансовых рисков».

Кроме того, Почта России недавно запустила аналогичную услугу для писем 1-го класса, писем с объявленной ценностью и с наложенным платежом. При задержке пересылки письма более чем на сутки отправителю возвращается половина потраченной суммы, а при задержке более двух суток компенсируется вся стоимость отправки. Максимальная сумма возмещения составляет 1 000 рублей.