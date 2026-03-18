Почта России расширяет зоны самообслуживания в Подмосковье

Почта России с апреля 2024 года активно оснащает крупные отделения с высоким потоком клиентов зонами самообслуживания. На сегодняшний день такие сервисы доступны в 108 отделениях Московской области, где функционируют 121 зона самообслуживания, как сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

В зонах самообслуживания клиентам предлагается полный спектр услуг, доступных на сайте и в мобильном приложении Почты России. В конце прошлого года компания обновила интерфейс системы, сделав его более удобным: дисплеи стали ярче, шрифты — крупнее, а меню — понятнее. Для взвешивания почтовых отправлений теперь предусмотрена отдельная экранная подсказка. При оформлении клиенты могут быстро найти получателя по номеру телефона, при вводе которого автоматически подтягивается адрес, если получатель зарегистрирован в системе.

Вход в систему в зонах самообслуживания прост и безопасен: клиент вводит номер мобильного телефона или адрес электронной почты и получает одноразовый код для доступа. Компьютеры работают по защищенным каналам связи, внешние системы к ним не имеют доступа, что гарантирует конфиденциальность персональных данных. Если клиент забыл выйти из личного кабинета, система автоматически завершает сеанс через минуту бездействия.

«Зоны самообслуживания упрощают процедуру отправки и помогают клиентам значительно сэкономить время при посещении почтового отделения», — отметила директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.