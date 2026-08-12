«Почта России» представила 5 бесплатных сервисов для жителей Московской области

В пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что в почтовых отделениях региона теперь доступны несколько бесплатных услуг. Они помогут оптимизировать бюджет и упростить повседневные задачи.

Одной из таких услуг стала электронная доверенность, которая позволяет родственникам или близким клиента получать за него посылки или письма. Оформить ее можно онлайн на сайте, в приложении компании или в любом почтовом офисе.

Кроме того, с августа 2025 года возврат международных посылок станет полностью бесплатным.

Также жителям доступно бесплатное электронное заказное письмо. Подключить этот онлайн-сервис можно на сайте, в мобильном приложении компании или через портал «Госуслуги». После подключения письма начнут приходить клиенту в электронном формате.

Для экономии на упаковке писем, посылок или бандеролей можно выбрать ускоренное EMS-отправление. В этом случае сотрудник почты выдаст упаковку бесплатно.

Часть модернизированных сельских почтовых отделений оснащена специальными компьютерами, где можно самостоятельно воспользоваться сервисами «Госуслуг» и другими государственными сайтами. При необходимости сотрудник Почты поможет посетителю.

Для клиентов, которые часто отправляют посылки и оформляют их в мобильном приложении или на сайте, доступна бонусная программа. Участвуя в ней, можно получить скидку на отправку своих будущих посылок.