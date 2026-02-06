Почта России представила чат-бота для малого и среднего бизнеса

Почта России запустила специальный чат-бот в мессенджере MAX для предпринимателей малого и среднего бизнеса. С его помощью можно оперативно решать ключевые задачи без посещения почтовых отделений.

С помощью чат-бота можно: * быстро оформить отправку письма или посылки; * забронировать абонентский ящик; * вызвать курьера; * подключить услугу электронных заказных писем; * отследить статус почтовых отправлений.

Заключить онлайн-оферту можно всего за три минуты. После этого достаточно пополнить баланс через Систему быстрых платежей и начать пользоваться услугами Почты.

«Мы стремимся сделать взаимодействие наших клиентов с Почтой проще и эффективнее, обеспечивая быстрое решение всех ключевых вопросов одним нажатием кнопки. Новый чат-бот помогает предпринимателям экономить время и ресурсы, ускоряя важные процедуры и позволяя сосредоточиться на развитии своего дела», — подчеркнул заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов.

Для начала работы с чат-ботом необходимо перейти по ссылке: [https://max.ru/pochta_business_bot](https://max.ru/pochta_business_bot).