Почта России посвятила марку парку «Патриот» в Одинцовском округе

Почтовую марку, посвященную военно-патриотическому парку культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском округе, выпустили в России. Всего сделали 56 тысяч экземпляров.

Марка выпущена в обращение 10 декабря. На ней изображен танк Т-80БВ, самолет Су-9 и символика парка. Также выпустили конверт первого дня и штемпели специального гашения для столицы и Одинцова. Стоимость одной составляет 72 рубля. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают особую филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» был создан 30 октября 2014 года. Сейчас это масштабный комплекс, который включил в себя технику всех видов и родов войск.

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