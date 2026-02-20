Почта России передала бойцам СВО 40 тысяч посылок из Московского региона за год
Почта России подвела итоги акции по бесплатной доставке посылок участникам СВО. За год на передовую отправили более 40 тысяч коробок.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для отправки посылки нужно указать полное имя получателя, номер войсковой части и почтовый индекс 103400.
«Важно, чтобы посылка была открыта при передаче сотруднику Почты, а ее масса не превышала 10 килограммов. Такие отправления обрабатываются в приоритетном порядке, что гарантирует соблюдение сроков доставки. Количество отправлений не ограничено», — сказали в министерстве.
Сначала все посылки направляют в Московский логистический центр, после чего их передают представителям Минобороны и доставляют бойцам.
Узнать больше об этом можно в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.