Почта Деда Мороза открылась в Подольске

В преддверии дня рождения Деда Мороза, который отмечается 18 ноября, в Подольске начала свою работу волшебная «Почта Деда Мороза». Теперь жители округа могут написать письма и поделиться своими заветными желаниями.

Торжественное открытие почты состоялось с участием самого Деда Мороза и его верной помощницы Снегурочки. В этот день дети имели возможность направить свои первые пожелания волшебнику, а также рассказать о своих успехах за прошедший год.

Письма можно отправить в МФЦ, расположенные в микрорайоне Климовск по адресам: улица Заводская, 7 и Железнодорожная, 3. Для этого необходимо взять у сотрудников брендированную открытку, написать в ней свои желания и опустить в специальный ящик с надписью «Почта Деда Мороза». Раз в неделю снеговик-почтовик будет забирать письма и доставлять их в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

По традиции, в конце декабря все письма будут отправлены в сказочную резиденцию, откуда дети получат долгожданные ответы от самого Деда Мороза.

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