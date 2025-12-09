Почта Деда Мороза открылась в парке «Подрезково» в Химках

В парке «Подрезково» в Химках прошло торжественное открытие почты Деда Мороза. Мероприятие подарило всем присутствующим атмосферу приближающихся зимних праздников, наполненную радостью, весельем и ожиданием новогоднего чуда.

Коллективы Дома культуры «Лунево» порадовали зрителей яркими танцами и театральными выступлениями. Жители и гости города активно участвовали в конкурсах и мастер-классах вместе с героями популярных мультфильмов.

Дети и взрослые написали письмо Деду Морозу, в котором поделились своими мечтами, планами на следующий год и теплыми поздравлениями для зимнего волшебника.

«Хочется, чтобы такие добрые мероприятия стали традиционными для Химок. Такие предновогодние события объединяют семьи, учат добру и надежде. Пусть каждое отправленное письмо найдет своего адресата, а каждая мечта обязательно сбудется!» — рассказала депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Почта Деда Мороза работает также в парках имени Толстого, Величко, «Дубки», «Экоберег», и в картинной галерее имени Сергея Горшина.

Отправить письмо можно по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».