Почта Деда Мороза откроется в Химках 1 декабря

Дети в Химках смогут загадать и отправить желание Деду Морозу с 1 декабря. Волшебные почтовые ящики появятся в парках имени Толстого, «Дубки», Величко, «Экоберег», «Подрезково» и в терминалах аэропорта Шереметьево.

Отправить послание Деду Морозу смогут как маленькие мечтатели, так и взрослые жители округа. Письмо может включать не только пожелания, но и вопросы о жизни волшебника и поздравления с праздником.

Дед Мороз обязательно отправит ответ всем желающим. Для этого необходимо указать обратный адрес с индексом. Напомним, письма Морозу необходимо отправить по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза.

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