Почта Деда Мороза начала работу в Дубне
В Парке семейного отдыха на Большой Волге открыли почту Деда Мороза. Там установлен специальный почтовый ящик, куда дубненцы опускают письма, адресованные зимнему волшебнику.
Работать в сказочном почтовом отделении будут снеговики-почтовики. Приготовлены специальные бланки и конверты для писем. Каждую субботу с 12:00 до 14:00 снеговики будут дежурить у волшебного почтового ящика и помогать маленьким жителям Дубны составлять послания Деду Морозу и его внучке Снегурочке.
Также можно отправить письма в резиденции зимнего волшебника, которая открылась в Дубне на Молодежной поляне в Институтской части города.
В последних числах декабря письма дубненских ребятишек перешлют главному зимнему волшебнику страны в Великий Устюг.
«В парках Дубны подготовили большую программу в преддверии Нового года. Наши творческие коллективы постарались организовать для юных дубненцев веселые представления, игры, квесты. Обязательно гуляйте по дубненским украшенным локациям, приходите в Парк семейного отдыха и отправляйте письма Деду Морозу, его волшебная почта уже начала свою работу в Дубне», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.