Почта Деда Мороза начала работу в Дубне

В Парке семейного отдыха на Большой Волге открыли почту Деда Мороза. Там установлен специальный почтовый ящик, куда дубненцы опускают письма, адресованные зимнему волшебнику.

Работать в сказочном почтовом отделении будут снеговики-почтовики. Приготовлены специальные бланки и конверты для писем. Каждую субботу с 12:00 до 14:00 снеговики будут дежурить у волшебного почтового ящика и помогать маленьким жителям Дубны составлять послания Деду Морозу и его внучке Снегурочке.

Также можно отправить письма в резиденции зимнего волшебника, которая открылась в Дубне на Молодежной поляне в Институтской части города.