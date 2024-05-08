Почетными гостями парада Победы станут 55 ветеранов Подмосковья | 360°

08 мая 2024, 15:45
Почетными гостями парада Победы станут 55 ветеранов Подмосковья
Подмосковные ветераны Великой Отечественной войны получили выплату ко Дню Победы. Уже завтра 55 из них примут участие в параде Победы на Красной площади.
«Сегодня в Подмосковье 22 тысячи ветеранов, среди которых порядка 700 — это инвалиды и непосредственные участники Великой Отечественной войны. Все они уже получили выплату от 15 до 25 тысяч рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
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В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что в предпраздничные дни в каждом городском округе проводят поздравления ветеранов. Подарки и теплые слова передают муниципальные администрации, общественные организации, волонтерские и молодежные движения, а также образовательные и социальные учреждения.
Все ветераны получат персональные поздравления от губернатора региона Андрея Воробьева, а участникам войны также вручат памятный подарок.
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День Победы 9 мая
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Парад Победы
Великая Отечественная война
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