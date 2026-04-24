Почетным донорам вручили награды в Подольске

Церемония награждения состоялась в обособленном структурном подразделении «Подольск» Московского областного центра крови в День донора. Заслуженными наградами отметили людей, регулярно сдающих кровь и спасающих жизни.

«Я сдавала кровь еще во времена СССР, с 18 лет. На сегодняшний день я почетный донор, с 2011 года. Ну, и до сих пор сдаю. 72 раза уже сдала», — рассказала Татьяна Кузнецова.

Работников Центра крови в Подольске также чествовали в их профессиональный праздник. Светлана Старшинова уже почти полвека трудится фельдшером-лаборантом. За это время перед ней часто вставали тяжелые задачи.

«Я как лаборант обслуживала родильное отделение в Подольской городской больнице. Ходила, делала забор крови у новорожденных, недоношенных, тяжелых женщин, в родовых залах, насмотрелась, аж до слез было. Брала кровь, сама плакала», — поделилась Светлана Старшинова.

Несмотря на все испытания, которые приходится преодолевать специалистам этой профессии, они остаются стоять на страже здоровья населения. Кроме знаков отличия, присутствующим вручили почетные грамоты и благодарности главы округа.