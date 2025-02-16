Встреча ветерана блокадного Ленинграда со школьниками прошла в Балашихе

Школьники в Балашихе пообщались с Почетным ветераном Московской области, блокадницей Евгенией Петровной Обижаевой. Он пережила осаду в Ленинграде, когда была ребенком.

Встреча прошла в культурно-молодежном центре «Семья» в преддверии 80-летия Победы. Евгения Обижаева рассказала, что советские люди выстояли, несмотря на трудности. Великая Отечественная война — одна из самых трагических и славных страниц истории Отечества. Память о подвиге народа, победившего фашизм, должна передаваться из поколения в поколение.

Евгения Петровна стала специалистом в стоматологии. За свой труд ветеран получила государственные, правительственные и ведомственные награды, удостоена знаком «Житель блокадного Ленинграда», вырастила детей и внуков.

Встреча стала ценным уроком для ребят и способ отдать дань людям, пережившим блокаду Ленинграда.