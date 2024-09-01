Почетный ветеран Михаил Минаев из Можайска отметил 75-летний юбилей

Экс-председатель и нынешний член президиума Совета ветеранов Можайского городского округа, почетный ветеран Подмосковья Михаил Павлович Минаев 1 сентября отметил свой 75-летний юбилей. Он известен в округе как один из самых интеллигентных, демократичных и скромных чиновников.

На протяжении многих лет он занимал значимые посты, включая должность начальника Управления социальной защиты населения, и оставил яркий след в истории Можайска.

Находясь на заслуженном отдыхе, Михаил Минаев почти десять лет возглавлял Можайский районный Совет ветеранов, продолжая активно помогать людям. Многие жители округа по-прежнему обращаются к нему за советом и поддержкой, и он никогда не остается равнодушным к их проблемам.

«С молодых лет я уяснил, что чиновник — это не начальник. Он обязан слушать простых людей и работать на их благо, причем не на словах, а на деле», — отметил Михаил Павлович.

Его философия заключается в том, что каждый, кто обращается за помощью, должен получать частичку душевного тепла и участия.

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