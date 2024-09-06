Почетный гражданин Воскресенска Козлов в числе первых проголосовал на выборах

Почетный гражданин Воскресенска Николай Козлов принял участие в голосовании на выборах в Совет депутатов городского округа. Он был в числе первых избирателей.

Николай Козлов — советник председателя Московской областной Думы, почетный гражданин Воскресенска. Когда-то и он был кандидатом. В выборах принимает участие каждый раз на протяжении 60 лет. В этом году Николай Козлов отдал свой голос дистанционно.

«Призываю всех принять участие в выборе будущего нашего округа. У каждого человека должна быть своя активная жизненная позиция. Как в гражданском отношении, так и в политическом. Это очень важный день — идет формирование представительного органа местной власти. Для меня никогда не стоял вопрос: идти на выборы или нет. И я, и вся моя семья голосует», — поделился Николай Козлов.

Отметим, выборы в окружной Совет депутатов Воскресенска продлятся до 8 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Они оснащены всем необходимым. Там соблюдены меры безопасности. Жители могут воспользоваться сервисом электронного голосования при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. За процессом можно наблюдать на сайте.

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