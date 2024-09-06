Почетный гражданин Воскресенска Дацюк проголосовал на участке № 165

Василий Феодосьевич — председатель Совета ветеранов труда, Вооруженных и правоохранительных органов Воскресенска. Он считает, что каждый ответственный гражданин должен принять участие в выборах.

«В этот раз голосование началось в будний день, мне кажется, что это удобно для многих жителей. Решил не откладывать визит на избирательный участок и пришел в первый день. Участие в выборах — это принципиальная позиция моя и моей семьи. Я всегда выбираю очное голосование», — рассказал Василий Дацюк.

Отметим, выборы в окружной Совет депутатов Воскресенска продлятся до 8 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Они оснащены всем необходимым. Там соблюдены меры безопасности. Жители могут воспользоваться сервисом электронного голосования. За процессом можно наблюдать на сайте.

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