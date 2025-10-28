Почетный гражданин Волоколамского округа Галина Баранова отметила 90-летие

Галина Петровна посвятила работе с детьми более 50 лет. Юбиляршу поздравил и вручил цветы от имени руководителя муниципалитета заместитель главы Волоколамского округа Евгений Смирнов.

Галина Баранова родилась в деревне Судниково, росла в многодетной семье. После окончания школы окончила библиотечный техникум, работала старшей вожатой в пионерском лагере и в Пороховской школе. С 1969 года руководила Домом пионеров в Волоколамске, который теперь называется Домом детского творчества.

Более 40 лет Галина Петровна была секретарем участковой избирательной комиссии, участвовала в четырех всесоюзных переписях населения, возглавляла ветеранскую организацию Волоколамской школы-интерната.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что Галина Баранова — человек огромной души, пример преданности своему делу и любви к людям. «Ее жизнь — это служение детям и родному округу. От всей души желаю ей здоровья, бодрости и долгих лет жизни», — сказала руководитель муниципалитета.