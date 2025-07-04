Почетный гражданин Ногинска Геннадий Тягунов ушел из жизни в возрасте 84 лет

В Церкви Успения Пресвятой Богородицы 5 июля в 11:00 пройдет прощание с Геннадием Ивановичем Тягуновым, Почетным гражданином Ногинска. Его жизнь была насыщенной и полной значимых достижений, оставивших заметный след в истории города.

Геннадий Иванович появился на свет 6 ноября 1940 года в Ногинске и с ранних лет трудился формовщиком на местном хлопчатобумажном комбинате. В 1967 году, окончив курсы полярных работников, отправился в Якутскую ССР, где получил ценный опыт на полярных станциях. Параллельно с работой он успешно завершил учебу в Иркутском институте народного хозяйства.

В 1978–1987 годах занимал должность заместителя начальника Управления Гидрометслужбы в Тикси. Затем вернулся в Ногинск, где работал на Ногинском опытном заводе «Эталон», сначала как заместитель директора, а затем как директор. Под его руководством предприятие сохранило свои позиции и высококвалифицированные кадры.

За свою карьеру Геннадий Иванович был награжден множеством почетных званий и медалей, включая звания «Почетный полярник» и «Заслуженный работник промышленности Московской области». В 2006 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Ногинска». Его вклад в развитие города и укрепление экономики останется в памяти многих.