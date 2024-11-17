Почетный гражданин Красногорска Владимир Миронов отметил 80-летний юбилей
Почетному гражданину Красногорска Владимиру Константиновичу Миронову исполнилось 80 лет. Его поздравили депутаты округа и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Владимир Миронов прошел путь от слесаря до инженера-конструктора на Красногорском механическом заводе. Он являлся депутатом Красногорского городского округа и Московского областного Совета, уделял внимание участию молодежи в ударных стройках, развивал дружеские связи с организациями и предприятиями.
С 1992 года Владимир Константинович работал председателем Красногорского районного отделения «Фонд поддержки ветеранов комсомола Подмосковья», руководил комитетом по подготовке и проведению мероприятий к юбилейным датам ВЛКСМ.
«Я всегда считал, что работа — это не только способ заработать, но и возможность помочь людям, внести свой вклад в общее дело. Мы с коллегами не раз сталкивались с трудностями, но именно командный дух и желание развивать наш город помогали преодолевать все преграды. Взаимная поддержка и любовь к городу преобразовали его. Я горжусь, что был частью значимых исторических событий и старался сделать жизнь красногорцев лучше, ведь отдавать нужно больше, чем брать», — поделился юбиляр.
Гости, которые пришли поздравить ветерана труда, вспоминают, что он принимал участие в важных проектах по развитию инфраструктуры. Его самоотдача и трудолюбие — пример подрастающему поколению.
Заместитель председателя Совета депутатов и руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов вручил Владимиру Константиновичу поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и почетную грамоту от муниципального Совета.
«Владимир Константинович, сердечно поздравляю вас с вашим особенно значимым днем. Не хочу даже называть цифру, потому что при взгляде на вас она совсем не ассоциируется с вашим возрастом. Благодарим за активную жизненную позицию и значительный личный вклад в развитие нашего округа!», — сказал Богдан Андриянов.
Народный избранник подчеркнул, что обществу нужно больше людей, которые ценят дружбу и взаимопомощь.
Юбиляра также поздравили коллеги по Красногорскому заводу имени С. А. Зверева и представители общественных организаций. Все они отметили, что Владимир Миронов умеет сплотить людей и побудить к достижению общих целей.
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