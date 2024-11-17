Почетный гражданин Красногорска Владимир Миронов отметил 80-летний юбилей

Владимир Миронов прошел путь от слесаря до инженера-конструктора на Красногорском механическом заводе. Он являлся депутатом Красногорского городского округа и Московского областного Совета, уделял внимание участию молодежи в ударных стройках, развивал дружеские связи с организациями и предприятиями.

С 1992 года Владимир Константинович работал председателем Красногорского районного отделения «Фонд поддержки ветеранов комсомола Подмосковья», руководил комитетом по подготовке и проведению мероприятий к юбилейным датам ВЛКСМ.

«Я всегда считал, что работа — это не только способ заработать, но и возможность помочь людям, внести свой вклад в общее дело. Мы с коллегами не раз сталкивались с трудностями, но именно командный дух и желание развивать наш город помогали преодолевать все преграды. Взаимная поддержка и любовь к городу преобразовали его. Я горжусь, что был частью значимых исторических событий и старался сделать жизнь красногорцев лучше, ведь отдавать нужно больше, чем брать», — поделился юбиляр.