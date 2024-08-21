Почетных жителей округа поздравили с юбилеем в Лосино-Петровском

Ветеранов и почетных жителей Лосино-Петровского округа поздравили с юбилеями. Подарки им вручили активисты «Единой России» и центра «Мы рядом».

Вдова участника Великой Отечественной войны Анна Ивановна отметила свой 95-й день рождения. Еще одна жительница Лосино-Петровского, Антонина Степановна, — 85-летний юбилей. Поздравить почетных жителей округа пришли активисты местного отделения партии «Единая Россия» , молодогвардейцы и представители «Центра поддержки многодетных семей „Мы рядом“.

«Мы гордимся тем, что можем оказать внимание и выразить глубокую признательность нашим дорогим ветеранам и почетным жителям округа. Их жизненный путь — это пример стойкости, мужества и преданности Родине, который вдохновляет нас на новые свершения во имя процветания нашей великой страны. Мы всегда будем помнить о наших жителях и делать все возможное, чтобы обеспечить им поддержку», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского Вячеслав Градин.

Каждому юбиляру вручили подарочные и продуктовые наборы.

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