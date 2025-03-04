Почетные знаки ГТО вручили юным спортсменам в Химках

Торжественная церемония вручения знаков ГТО состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Мероприятие посвятили к победе Николая Струнникова на чемпионате мира по конькобежному спорту в 1911 году.

В рамках события участникам напомнили о достижениях легендарного спортсмена, обсудили его путь к успеху и отметили важность регулярных тренировок и силы воли для достижения высоких результатов. Для гостей также провели лекцию, посвященную жизни и спортивной карьере Николая Струнникова.

«Важно, чтобы ребята видели, каких высот можно достичь, и стремились к новым успехам», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Депутат окружного совета Татьяна Кавторева подчеркнула значимость норм ГТО для воспитания молодежи. «Сдача норм ГТО — это не только проверка физической подготовки, но и целая система воспитания личности через спорт. В результате у молодежи развиваются настойчивость, командный дух и способность достигать поставленных целей», — подчеркнула Татьяна Кавторева.

Муниципальный депутат Глеб Демченко добавил, что развитие физической культуры играет важную роль в жизни округа. Ведь чем больше взрослых и детей будут поддерживать активный образ жизни, тем здоровее и успешнее станет наш народ.