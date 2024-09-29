Почетному гражданину Ленинского округа Дмитрию Саблину присвоили звание Героя России
Звание Героя России присвоили почетному гражданину Ленинского округа, депутату Государственной думы Федерального собрания России Дмитрию Саблину. Указ подписал президент России Владимир Путин.
«Дмитрий Вадимович никогда не оставался в стороне от событий, происходящих на Донбассе, и приложил все усилия, чтобы у нашей армии появилась качественная аэроразведка. Он — истинный патриот своего отечества и наглядный пример русского офицера и отца-командира», — сказал председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.
Дмитрий Саблин родился в Мариуполе. Он первым прибыл с гуманитарной миссией в город в 2022 году, а 9 мая того же года там провели памятные мероприятия в честь Дня победы. Он создал бригады, которые входят в состав военно-космических сил России — ГРОМ «КАСКАД», где служат и жители муниципалитета.
Звание Почетного гражданина Ленинского округа Дмитрию Саблину присвоили в сентябре 2024 года. Награду получила его дочь из рук главы округа во время празднования Дня города.
Отметим, ранее Дмитрий Саблин был награжден Орденом Мужества, а в 2024 году ему присвоили звание Героя Донецкой Республики.
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