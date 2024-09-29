Почетному гражданину Ленинского округа Дмитрию Саблину присвоили звание Героя России

«Дмитрий Вадимович никогда не оставался в стороне от событий, происходящих на Донбассе, и приложил все усилия, чтобы у нашей армии появилась качественная аэроразведка. Он — истинный патриот своего отечества и наглядный пример русского офицера и отца-командира», — сказал председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Дмитрий Саблин родился в Мариуполе. Он первым прибыл с гуманитарной миссией в город в 2022 году, а 9 мая того же года там провели памятные мероприятия в честь Дня победы. Он создал бригады, которые входят в состав военно-космических сил России — ГРОМ «КАСКАД», где служат и жители муниципалитета.

Звание Почетного гражданина Ленинского округа Дмитрию Саблину присвоили в сентябре 2024 года. Награду получила его дочь из рук главы округа во время празднования Дня города.

Отметим, ранее Дмитрий Саблин был награжден Орденом Мужества, а в 2024 году ему присвоили звание Героя Донецкой Республики.

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