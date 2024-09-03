Почетной жительнице Красногорска Кларе Соболевой исполнилось 85 лет

Почетная жительница Красногорска Клара Соболева родилась в 1939 году и посвятила свою жизнь педагогике. Женщину поздравили с 85-летием.

Клара Васильевна переехала в Красногорск из Новомосковска в 1972 году. Она работала учителем английского языка в школе № 1 и № 6.

Поздравить ее с днем рождения приехал р уководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов. Он вручил ей букет цветов от главы городского округа Красногорск, секретаря местного отделения «Единой России» Дмитрия Волкова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Для меня большое счастье общаться с людьми такого поколения, которые пережили множество трудностей за свои годы и, несмотря на почтенный возраст, до сих пор полны энергией. Это пример всем нам. Возраст — это всего лишь цифра, все зависит от нашего внутреннего состояния», — отметил Андриянов.

Сегодня у Клары Васильевны большая семья: двое детей, двое внуков и двое правнуков. Она считает, что залог жизненного успеха — в чтении книг.

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