Заслуженного работника культуры РФ поздравили с профессиональным праздником в Воскресенске

Свой профессиональный праздник отметили 25 марта представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов. Активисты и сторонники «Единой России» и молодогвардейцы навестили заслуженного работника культуры РФ Николая Гончарова.

Николай Гончаров более 50 лет был директором Дворца культуры «Юбилейный». Благодаря сформированному им коллективу культурно-досуговое учреждение стало одним из ведущих в муниципалитете.

Депутат окружного совета Андрей Баранов поблагодарил Николая Ивановича за плодотворный труд на благо Воскресенска и поздравил с профессиональным праздником. «Пусть еще многие годы Вы будете в центре общественной жизни, своим примером воспитывая молодежь», — пожелал он.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». «Единая Россия» занимается ремонтом и строительством домов культуры, театров и музеев, сохранением культурного наследия, организует мероприятия и поддерживает развитие внутреннего туризма.