Почетного гражданина Можайска Евгения Долгачева поздравили с днем рождения

Председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и начальник управления по организационным вопросам Татьяна Кононенко поздравили с днем рождения художника, Почетного гражданина округа Евгения Долгачева.

Евгений Анатольевич — член Союза художников России с 1989 года, в 2007 году ему присвоили звание «Заслуженный художник Российской Федерации». В 2024 году за выдающиеся заслуги перед округом и его жителями Евгению Долгачеву присвоили звание «Почетный гражданин Можайского городского округа».

Его творчество, связанное с историей и современностью страны, нашло отражение в многочисленных полотнах, которые хранятся в учреждениях округа. Тематика работ — от исторического прошлого до сегодняшнего дня — находит отклик в сердцах зрителей.

Василий Овчинников и Татьяна Кононенко передали юбиляру от главы Можайского округа пожелания крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.