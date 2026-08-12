Почетного гражданина Чехова поздравили с 78-летием

С 1985 по 2000 год Анатолий Савин возглавлял Чехов и Чеховский район. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин лично поздравил его.

Свой день рождения Анатолий Савин отметил в кругу семьи. С теплыми поздравлениями и подарками к нему приехал глава округа Михаил Собакин.

Сегодня Анатолий Савин на заслуженном отдыхе. Он с огромным удовольствием возится в саду и огороде. Но в годы управления округом он реализовал масштабные проекты, охватившие все направления социально-экономической жизни. В 1988 году он открыл Храм Зачатия святой Анны, который долгое время был закрыт.

«За плечами этого умудренного сединами человека, достойный путь компетентного руководителя, умелого организатора и прирожденного лидера. Но за строгим взглядом всегда скрывалась душа удивительно порядочного и душевного человека, отличающегося невероятной силой характера и чутким отношением к людям.» — отметил глава округа Михаил Собакин.