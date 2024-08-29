Сотрудники музея Наро-Фоминска провели экскурсию для жителей Сокольников

Администрация Наро-Фоминского городского округа
Фото: Администрация Наро-Фоминского городского округа

Наро-Фоминский городской округ поддерживает побратимские отношения с районом Москвы на протяжении нескольких лет. Жители Сокольников отметили День Государственного флага в соседнем муниципалитете.

Сотрудники историко-краеведческого музея Наро-Фоминска подготовили для гостей из Сокольников пешеходную экскурсию в День Государственного флага. Они показали исторические места и почтили память погибших защитников Москвы у Могилы Неизвестного Солдата и «Вечного огня» на площади Победы.

Затем гости отправились в парк Победы на патриотический концерт. Они развернули большой триколор вместе с жителями Наро-Фоминска. Так участники мероприятия показали единство и стремление поддержать друг друга.

Отметим, что Сокольники пригласили жителей Наро-Фоминска на День муниципального округа 31 августа в 12:00.

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