Торжественная церемония награждения состоялась 27 марта в выставочном комплексе «Артишок». В финале встретились 10 участниц с проектами, направленными на развитие городской среды.

На мероприятии присутствовали глава округа Инна Федотова, а также депутаты партии «Единая Россия» Валентин Герасимов и Инна Монастырская.

Конкурсантки представили инициативы в сферах экологии, образования, спорта, психологии, волонтерства и журналистики. Каждая из них совмещает профессиональную деятельность, заботу о семье и работу над социально значимыми проектами.

Инна Монастырская отметила, что участницы удивительным образом все успевают, гармонично сочетая быт, профессиональный рост и создание важных инициатив.

Победительницей стала Светлана Фирстова — руководитель научно-практического центра психологической помощи и реабилитации «Маяк». Полученный сертификат она направит на открытие психологического центра для детей и взрослых.

В состав жюри вошел участник местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин. Вечер завершился концертной программой с участием местных артистов.

Конкурс организовали химкинское отделение Союза женщин России и Комитет семей воинов Отечества. Это первый в городе проект, который помогает превращать женские инициативы в реальные социальные практики. Организаторы планируют сделать конкурс регулярным.