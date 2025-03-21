Победительницей конкурса «Богородская леди» стала Лилиана Троицкая

Яркий финал конкурса прошел в Московском областном театре драмы и комедии. Этот поистине красивый социальный проект уже второй год проводится Общественной палатой Богородского округа совместно с Союзом промышленников, предпринимателей и советом депутатов.

Проект «Богородская леди», который шел почти два месяца, позволил участницам раскрыть не только творческие способности, но и активизировать все скрытые таланты. Каждая конкурсантка подготовила индивидуальный творческий номер. Участниц оценивало компетентное жюри. Особо трогательным моментом вечера стал первый танец конкурсанток.

Девушками был проделан большой путь. За это время они успели сдружиться. Вместе справлялись с трудностями, преодолевали себя, постоянно работали над собой. За короткое время девушки научились основам этикета, позирования, ходить на каблуках, краситься и подбирать парфюм. И, конечно, быть женственными и грациозными.

По итогам конкурса второй вице-леди Богородского округа стала Анна Иванова. Первой вице-леди Богородского округа избрана Ирина Михеева. Богородской леди в этом году стала Лилиана Троицкая. Организаторы конкурса подарили девушке бриллиант.