Победителями областной медицинской премии стали 16 врачей из Подольска

Лидером среди муниципалитетов Московской области по числу признанных профессионалов-медиков в 2024 году стал Подольск. Престижную премию «Подмосковный врач» получили 16 специалистов.

Премия учреждена по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева два года назад для поддержки молодых медицинских специалистов. Обладателями награды стали 10 сотрудников Подольской областной клинической больницы, четыре медика из Подольского роддома и два врача Подольской детской больницы.

В число победителей вошли врач первого кардиологического отделения стационара на Кирова Татьяна Грушникова, участковый терапевт поликлиники на Ленинградской Ирина Атнаева, заведующая ОСП № 7 Иоланта Буравцова и другие специалисты. Все они получат выплату в размере 180 тысяч рублей.

Победителей престижной премии поздравил глава Подольска Григорий Артамонов. Он поблагодарил медиков за неравнодушие к судьбам людей и огромную самоотдачу и пожелал им успехов в любимом деле.

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