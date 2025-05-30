Победителям чемпионата по краеведению подарили экскурсию по Ногинску

Победители межмуниципального чемпионата по краеведению отправились в увлекательную экскурсию по Ногинску. 29 мая команда из Павловского Посада, завоевавшая первое место, смогла поближе познакомиться с историей города.

В начале апреля в Центре образования «Богородский» прошел финал, в котором участвовали 14 команд. Они состязались в знаниях о родном крае.

Ученицы восьмого класса Рахмановской школы имени Е. Ф. Кошенкова продемонстрировали выдающиеся результаты, заняв первое место. В качестве награды им предложили экскурсионную программу по Ногинску.

В этот день ребята посетили Дом-музей семьи А. И. Морозова, где узнали о жизни и деятельности известной семьи. Также они побывали в дендрарии «Живая книга», насладились природой и узнали о редких растениях.

Экскурсия продолжилась знакомством с экспозицией Ногинского музейно-выставочного центра, где подростки узнали больше о культурном наследии региона.