Победителя проекта «Тот самый физрук» определили в Химках

В Химках прошел городской этап всероссийского проекта «Тот самый физрук». Победителями стали дуэт из Химкинской школьной лиги: ученик Илья Журков и его наставник, учитель физкультуры Дмитрий Тригубенко.

На старт вышли более 20 спортивных пар, каждая из которых состояла из ученика и его учителя физкультуры. Участникам предстояло преодолеть четыре дисциплины, проверяющие выносливость и силу: отжимания, подъем туловища, наклон на гимнастической скамье и прыжок в длину с места.

Пара Журков и Тригубенко показала отличную слаженность и физическую подготовку, что позволило им занять первое место в общем зачете. Эта победа не только принесла им медали, но и обеспечила прямой выход на региональный этап проекта.

Впереди участников ожидает суперфинал, который пройдет в середине декабря, где за звание лучших поборются 10 сильнейших команд со всего Подмосковья.