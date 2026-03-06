Победителя муниципального этапа Школьной лиги определили в Чехове

4 марта, а большой арене Дворца спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи сезона 2025–2026. По итогам матчей определили призеров соревнований, а также победителей, которые представят округ на областном этапе «Школьной лиги».

В матче за третье место встретились команды второй гимназии и Нерастанновской средней школы. Основное время спортсмены сыграли вничью. В серии пенальти вперед вырвались футболисты из поселка Нерастанное. Встреча завершилась со счетом — 3:5.

Финальная игра сезона прошла между командами средней школы № 1 и № 10. Уверенную победу со счетом 3:1 одержали ученики десятой школы. Это уже второй трофей образовательного учреждения в текущем году. Ранее команда выиграла волейбольный турнир среди юношей.

В течение всего марта на территории Чехов будут проходить финальные игры Чеховской школьной лиги. 11 марта на малой арене Дворца спорта «Олимпийский» определят победителей по баскетболу 3×3, а уже 12 марта — по гандболу. 13 марта пройдут матчи по волейболу среди девушек. Завершится муниципальный этап 25 марта шахматами.