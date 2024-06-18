Победителя молодежного первенства по футболу определят в Видном в октябре

Тур молодежного первенства Ленинского городского округа прошел на стадионе «Металлург». После шести туров определят победителя. Это произойдет в октябре.

Соревнуются команды не только из Ленинского округа, но и из Москвы. Один из лидеров турнира — клуб «Суринам» из Видного.

«Соперникам предстояло сыграть между собой в групповом этапе, согласно жеребьевке, затем лучшие играли на вылет. Команды до 21 года играют каждый месяц по туру. Всего у нас шесть туров, по их итогам мы определяем победителей», — рассказал главный судья соревнований Сергей Клабуков.

Всего участвует 11 команд. Для некоторых спортсменов эти игры дебютные. Первенство проходит уже пятый год. По сумме результатов туров определят победителя. Финал состоится в октябре.

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