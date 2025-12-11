Победителя конкурса «Воспитатель года» определили в Дубне

Муниципальный этап ежегодного конкурса «Воспитатель года» завершился в Дубне. В этом году в нем участвовали педагоги из детских садов «Теремок», «Радуга», «Золотая рыбка» и «Лучик».

Победу в конкурсе одержала учитель-логопед Валентина Крисько. Она представила свои наработки в области межполушарного взаимодействия.

«В ходе моих занятий у ребенка две задачи: удерживать баланс и отвечать на мои вопросы. Таким образом, стимулируется не только мозжечок, но и соседние с ним зоны. Это дает результат в развитии и коррекции речи ребенка. А малышу интересно, ведь задания подаются в форме игры», — рассказала педагог.

Победительнице и призерам конкурса вручили дипломы и денежные сертификаты.

«Наши педагоги из года в год показывают высокие результаты. Мы со своей стороны ищем новые формы поддержки и воспитателей, и учителей», — подчеркнул глава Дубна Максим Тихомиров.

Валентина Крисько представит Дубну на областном этапе конкурса, который пройдет в марте 2026 года.