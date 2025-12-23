Победителя конкурса поэзии «Я говорю…» выбрали в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» состоялся гала-концерт конкурса поэзии. Участники читали стихи о любви к Родине, а в зале создалась уютная атмосфера благодаря свечам и искренним эмоциям.

Более сотни заявок поступило на конкурс, из них в финал вышли 44 человека. Соревнование проходило в трех номинациях: «Слова о Родине», «Слова о любви» и «Слова о подвигах».

Главный приз — Гран-при — получила четвероклассница Алеся Ковалева по итогам голосования жюри. Она покорила зрителей трогательным прочтением стихотворения «Мой папа ушел на войну». Кроме литературы, Алеся занимается рисованием и профессиональным вокалом, мечтая посвятить жизнь сцене.

«Творческие конкурсы бесценны для подрастающего поколения. Они раскрывают таланты и помогают детям осмыслить вечные ценности: патриотизм, любовь, мужество. Мы в Совете депутатов понимаем важность этих инициатив для воспитания и духовного развития юных химчан, поэтому ежегодно закладываем в бюджет средства на проведение таких культурных мероприятий», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Конкурс «Я говорю…» показал, что поэтическое слово актуально, оно отзывается в сердцах людей и объединяет поколения. Такие мероприятия являются не просто творческими соревнованиями, а важные традиции в культурной жизни города.