Победители второго сезона Единой школьной лиги Подмосковья скоро будут определены

В подмосковном округе Подольск, в микрорайоне Климовск, на базе УСЦ «Юность» в ближайшее время станет известен победитель второго сезона Единой школьной лиги.

Руководитель проекта Александр Зайцев рассказал, что по сравнению с первым сезоном количество участников увеличилось с 10 до 50 тысяч. К лиге присоединились все городские округа.

Зайцев сообщил о планах на следующий сезон: «Этими видами спорта спокойно можно заниматься, тренироваться и соревноваться именно в школах». В числе нововведений — киберспорт и настольный теннис.

Также организаторы ставят перед собой задачу привлечь к участию все школы в муниципалитетах. Сейчас в лиге состязаются представители порядка 650 образовательных учреждений.

Финальные соревнования текущего сезона отличаются высокой конкуренцией, и команды из разных городских округов показывают хорошие результаты в различных дисциплинах. Трансляции соревнований по баскетболу 3×3 и футзалу собрали значительное количество зрителей — 65 и 50 тысяч человек соответственно.