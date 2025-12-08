Победители всероссийского конкурса провели мастер-класс для учителей Химок

Победители Всероссийского конкурса провели в химкинской школе № 31 мастер-класс. Педагог Артур Заруба победитель конкурса «Учитель года — 1992», а Олег Парамонов «Учитель года — 1993».

Именитые учителя провели для коллег мастер-классы, раскрывающие междисциплинарные связи.

«На первый взгляд музыка и математика — как небо и земля. Но стоит заглянуть глубже, и вы увидите: они говорят на одном языке», — поделился педагог Артур Заруба.

Но мероприятие не ограничилось только «музыкальной математикой». Участники также познакомились с программой «Колокола памяти» от Олега Парамонова. Через стихи фронтовых поэтов он показал, как литература становится мостом между поколениями и хранителем исторической правды.

«Два мастера. Два часа. Два урока на всю жизнь — о том, как можно любить свое дело и передавать эту любовь другим», — отметили педагоги лицея № 10 Химок.

Мастер-классы стали не просто лекцией, они обогатили методический арсенал учителей, вдохновили на творческий поиск и помогли взглянуть на привычные вещи под неожиданным углом.