Победители викторины «Знание.Игра» из Видного посетят предприятие Росатома

Ученики Видновского художественно-технического лицея посетят экскурсию на одном из предприятий госкорпорации «Росатом». Эту поездку ребята получили в награду за победу в первой викторине чемпионата «Знание.Игра».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, школьники ответили на вопросы викторины, связанные с сельским хозяйством, растениеводством, садоводством и атомной промышленностью.

Всего девять лучших команд со всей России увидит своими глазами работу одного из крупнейших предприятий атомной промышленности страны.

Чемпионат «Знание.Игра» продлится весь год. Школьники могут поучаствовать еще в восьми викторинах, на которых им предстоит ответить на сложные вопросы — от промышленности и сельского хозяйства до технологий государственного управления.

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