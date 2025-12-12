Победители математической олимпиады в Подмосковье пообщались с космонавтами

Школьники из Жуковского, Химок, Люберец, Одинцова и Долгопрудного, ставшие победителями региональной математической олимпиады «Вершина», посетили Центр управления полетами в Королеве. Вместе с ребятами на экскурсию приехали их преподаватели. Гости даже смогли пообщаться в прямом эфире с российским экипажем МКС-74.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, олимпиаду организовал математический центр «Вектор» в честь Дня математика в России. В школьном этапе участвовали более 400 тысяч учеников 5–10-х классов, а в финале определили 30 лучших ребят, которые и стали победителями.

В главном зале ЦУП сотрудники рассказали школьникам о работе Центра и экспериментах, которые проходят на Международной космической станции. Космонавты объяснили, как устроена современная система связи между станцией и Землей, каким образом на планету передаются данные и видеосигнал. Ребята узнали, как готовят космонавтов к полетам, какие традиции соблюдают перед стартом и как проходит восстановление после возвращения.

В конце беседы экипаж МКС дал советы школьникам, которые любят математику и мечтают связать свою жизнь с космосом.